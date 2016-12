מסכמים שנה עברית: עדן בן זקן ואליעד נחום עשו לנו את השנה האחרונה 

התקשיתי להפריד ולפצל בין שתי התגליות הללו שהביאו השנה את האלקטרו-פופ החדש והעדכני ביותר מחו"ל אל לב המיינסטרים הישראלי וייצגו את הכמיהה החזקה והמוצדקת של הצלע הנשית לפרוץ את גבולות ישראל לכיוון המוסיקה הבינלאומית.

הן שתי זמרות נשמה שלא מתיימרות להתמתג לסגנון מוסיקלי כלשהו, אלא פשוט להביא את המשהו האישי והכנה שלהן אל אוזנינו. מאי ספדיה עשתה זאת עם Goodbye My Love וצליל דנין עשתה זאת עם Oh My Love. כנראה שבאמת האהבה היא ההשראה לשירי הנשמה הגדולים.