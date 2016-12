הארדוול מגיע לישראל: מה מחכה לכם בהופעה? 

רוברט ואן דה קורפוט, המוכר כדיג'יי הארדוול, ישוב לישראל להופעה אחת, שתתקיים ביום חמישי ה-26 בינואר בביתן 2 - גני התערוכה תל אביב.הארדוול יגיע במסגרת סיבוב ההופעות החדש שלו "Go Hardwell or Go Home". בישראל הוא היה לפני שלוש שנים, ועכשיו הוא יגיע שוב לשמחת חובבי ההאוס.

הארדוול הוא אחד הדיג'יים הגדולים והמובילים בעולם זכה פעמיים בתואר "ה-DJ הטוב בעולם" של מגזין DJMAG הנחשב, הוא אמן שמכניס תחת כנפו צעירים ממנו ומקדם אותם.

מעבר להופעות האנרגטיות והמיוחדות שהוא דואג לתת לקהל המעריצים, Hardwell (הארדוול) מחזיק בתכנית רדיו משלו, המכונה "Hardwell on Air", הזוכה למיליוני האזנות ברחבי העולם בכל פעם מחדש.



בנוסף, Hardwell בעל לייבל אישי מפורסם ותחת שמו חתומים אין ספור להיטים שכבשו כל במה אפשרית בפסטיבלים מסביב לעולם והוא ידוע בעיקר בזכות שיתופי הפעולה המפורסמים שלו עם מפיקים דגולים מאליטת ה- EDM.

בשביל להכין אותכם מעט להופעה הקרובה, בחרנו חמישה סטים אדירים של הארדוול, שיעזרו לכם להבין שאת ההופעה הזו, אסור לכם להחמיץ.