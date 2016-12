מי רוצה להשתתף במסיבה של פרגי? 

בלדת היפ הופ שוברת לב ומרגשת שחרר אלינו השבוע הראפר ריי סרמורד מתוך אלבומו החדש "סרמלייף 2" - Now That I Know הוא שיר רציני, איכותי, בוגר ומרגש של סרמורד, אולי אחד הרומנטיים שלו באלבום החדש, אולם הקליפ המציג את הזמר שבור לב מחד גיסא, ומאידך גיסא מבלה לילה סוער עם מספר בחורות חושניות השרועות למיטתו בניצוצות אהבה בעיניהן די מתקשה למלא רחמינו על הזמר.