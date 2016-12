מותה של אגדה: הזמר ג'ורג' מייקל נמצא מת בגיל 53 

הזמר והמלחין ג'ורג' מייקל מת והוא בן 53. על פי הדיווח באתר ה-BBC, שם מצוטט מנהלו, מייקל "מת בשלווה בביתו". ב"רויטרס" נמסר כי על פי המשטרה לא נמצאו נסיבות חשודות סביב מותו.

מייקל נולד בלונדון ביוני 1963 והתפרסם בתחילת שנות ה-80 כחבר בצמד המוסיקלי "Wham!" ולאחר מכן פנה לקריירת סולו משגשגת, שם המשיך את הצלחתו עם להיטים רבים.

מייקל נחשב לאחד מזמרי הפופ החשובים במוזיקה הבריטית; הוא מכר למעלה מ-100 מיליון אלבומים ובין להיטיו הגדולים ניתן למנות שירים כמו "Freedom", "I Want Your Sex", "Faith", "Careless Whisper", Outside", "Too Funky" ואחרים. בהמשך עבר משירי הפופ הדביקים של תחילת האייטיז לשירים עם מסרים חתרניים יותר, ולאחר שיצא מהארון ב-1999, הפך לילד הרע של המוסיקה העולמית.

בשנת 2011 התמוטט במהלך הופעה בוינה, ואושפז במצב קשה בבית החולים עקב דלקת ריאות. ב-2012, יצא לסיבוב הופעות אחרון. כמו בשיר המפורסם של להקת Wham מייקל מת ב"חג המולד האחרון" אותו חגג. מותו של מייקל משלים שנת 2016 איומה לעולם המוסיקה עם ארבע אגדות מוסיקליות שהלכו לעולמן: דיוויד בואי בחודש ינואר, פרינס בחודש אפריל וליאונרד כהן בחודש נובמבר.