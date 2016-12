מהופעות ברכבת לאגדת פופ: סיפור הסינדרלה של ג'ורג' מייקל 

יורגוס היה ילד מוזיקלי שניגן ברכבת התחתית כדי להרוויח קצת כסף. ואז הוא וחבר טוב מהתיכון החליטו להיות להקה. אנדרו רידג'לי והוא הקימו צמד וקראו לו וואהם. יורגוס הבין שצריך לשנות את השם והפך לג'ורג'. הם היו קצת מלוקקים, חתיכים, מוצר קלאסי של האייטיז עם הבלורית והשיזוף. לא, הם לא היו זוג ככל הידוע. ג'ורג' מייקל התנהג אז לגמרי כמו סטרייט. הבנות נמרחו, הוא היה היפה. היה לו רומן עם ברוק שילדס הלוהטת שסיפרה בהמשך שהוא לקח את הרומן הזה לאט מבחינה מינית. פתק שריג'לי השאיר יום אחד להוריו הפך ללהיט העצום של וואם שג'ורג' מייקל כתב, "Wake Me Up Before You Go Go".