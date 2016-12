בבוקר מותו, דיירי "האח הגדול" התעוררו לצלילי ג'ורג' מייקל - מבלי להבין למה 

Wake Me Up Before You Go-Go, שר ג'ורג' מייקל ולא ידע שישמש אחרי מותו כזרז לדיירי "האח הגדול" בנווה אילן להתחיל יום חדש של משימות. דיירי הבית התעוררו הבוקר לצלילי שיר של ג'ורג' מייקל, מבלי לדעת ששנת 2016 לקחה איתה גם אותו.