קארי פישר, "הנסיכה ליאה" ממלחמת הכוכבים, הלכה לעולמה בגיל 60 

השחקנית קארי פישר, שעלתה לגדולה כ"הנסיכה ליאה" בסדרת סרטי "מלחמת הכוכבים", הצטרפה היום (שלישי) לרשימה הארוכה והעצובה של כוכבי תרבות שעזבו אותנו בשנת 2016.

פישר אושפזה בסוף השבוע לאחר שסבלה מהתקף לב, וכאשר מצבה התייצב בתום מספר שעות של אשפוז, התרגשו מעריציה וטענו כי אם מישהו יכול לשרוד את קללת השנה הזו - זוהי הנסיכה ליאה.

Carrie Fisher survived alcoholism, addiction, depression, bipolar disorder & 60 years in Hollywood.



If anyone can survive 2016, it's her.