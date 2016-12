האח הגדול: לא בלי אסתר 

והפעם, תורו של גיל:

הפרק מתחיל כשאנחנו פוגשים את המועמדים להדחה ושוב מבינים שתהילה חייבים ללמוד שבאיפור, כמו בהרבה דברים אחרים, less is more. מישהו בבית חייב להגיד לה את זה לפני שכל התקציבים השבועיים שלהם יתבזבזו על זה.



היי, זוכרים שסיפרנו לכם ש-שם הוא סמולני עוכר ישראל? אה, לא? הנה, קבלו כמה שוטים שלו מבואס על רקע אנשים מתפללים, מבואס על רקע אנשים מדליקים נרות שבת ומבואס על רקע אנשים שרים שירי שבת. לא מספיק עוכר ישראל בשבילכם? אפילו תאלין הנוצריה שרה "מלך מלכי המלכים".