הג'ינג'י שכולנו אוהבים חזר בגדול עם שני שירים חדשים 

זוכה 2 פרסי הגראמי ו-4 פרסי ה"בריטס", היוצר והזמר הג'ינג'י אד שירן, חוזר אחרי יותר משנה במהלכה לא הוציא חומרים חדשים, עם הסינגל הכפול "Castle On The Hill" ו-"Shape Of You", שמיד עם צאתם העפילו למקום הראשון והשני במצעד הפזמונים.