נפרדים ממאיר בנאי: ״מוזיקאי נדיר עם קול שמרטיט את הלב״ 

עצוב לאבד יוצר, זמר, אדם מוכשר ששיריו מלווים את פס הקול שלנו כל כך הרבה שנים ולנצח. אהבתי אותו מאוד. מאיר בנאי, יהי זכרו ברוך. "חי פעם רק פעם יש טעם אין טעם עם כח בלי כח שער הרחמים " בשנת 2011 היה לי הכבוד לחדש שיר של מאיר ז"ל "אהבה קצרה"

A photo posted by ליאור נרקיס Lior Narkis (@liornarkis) on Jan 12, 2017 at 11:43am PST