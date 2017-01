הארדוול מגיע לתל-אביב! 

מוזיקה: DJ הארדוול בישראל





מתי: 26.01.17, פתיחת דלתות: 23:00

איפה: ביתן 2, גני התערוכה, תל-אביב





Hardwell מגיע להופעה יחידה במסגרת סיבוב ההופעות העדכני ביותר שלו- "GO Hardwell OR GO HOME".





האמן ההולנדי האדיר, החזיק את התואר הנחשק ביותר בסצנה - תואר הדיג'יי הטוב בעולם במשך שנתיים ברציפות (2013-2014) על פי המגזין "DJ MAG".





מעבר להופעות האנרגטיות והמיוחדות שהוא דואג לתת לקהל המעריצים, Hardwell מחזיק בתכנית רדיו משלו, המכונה "Hardwell on Air" וזוכה למיליוני האזנות ברחבי העולם בכל פעם מחדש.



כמו כן, Hardwell בעל לייבל אישי מפורסם ותחת שמו חתומים אין ספור להיטים שכבשו כל במה אפשרית בפסטיבלים מסביב לעולם והוא ידוע בעיקר בזכות שיתופי הפעולה המפורסמים שלו עם מפיקים דגולים מאליטת ה- EDM.





הארדוול נחשב לגולת הכותרת של הפסטיבלים היוקרתיים והגדולים ביותר בתחום המוזיקה האלקטרונית והדאנס, היה הופיע בישראל פעמיים בעבר, כשהסט האחרון שלו מ-2013 נחשב לאחד מהסטים הכי מוצלחים שהיו בישראל.





עוד לפני הכוכב הגדול יעלו לבמה יותם אבני, KILL THE BUZZ ו- Vini Vici - הרכב אלקטרוני ישראלי מוביל בעולם, החתום בלייבל של ארמין ואן ביורן.









מחיר: 285₪





כרטיסים ניתן לרכוש כאן

להסעות מכל הארץ לחצו כאן