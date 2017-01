פול יאנג יופיע בישראל 

אליל הפופ הבריטי פול יאנג חוזר להופעה בהיכל התרבות קצת אחרי יציאת אלבומו החדש, הראשון מזה עשרים שנה. יאנג יבצע את להיטי הענק Wherever I Lay my hat, Come back and Stay, Every Time You Go Away, Love of the common people, Sensa une Donna ועוד.

מגיל צעיר מאוד נמשך יאנג למוזיקה וניגן בגיטרה ובפסנתר. מיד כשעזב את בית הספר התחיל להופיע בהרכבים שונים. הוא החל כבסיסט אבל בשל חוסר ביקוש לנגני בס חזר לאהבתו הראשונה - השירה, כשהוא נמשך לסול. ב-79' הקים את להקתו ה-Q-Tips והחל לפרוץ לקהל עם הופעות ברחבי אנגליה. הדיבור אודות הזמר עם הקול הייחודי הוביל להחתמתו ב cbs/sony ב-1982. ב-83׳ פרץ עם אלבום הבכורה ולהיט המצעדים Wherever I Lay My Hat, אחריו הגיע להיט לא קטן ממנו, Come Back And Stay. ב-1984 שר יאנג את השורה הראשונה והשורה האחרונה בסינגל הבאנד אייד, Do They Know It's Christmas?