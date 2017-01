האח הגדול: "את לא מטומטמת, את פרוייקט" 

תאלין קיבלה לשמחתי קצת זמן מסך סוף סוף, עם מסר מרגש לאביה בשיתוף פעולה עם נסרין, זה באמת היה מרגש לראות שעם כל הסבל שהיא עברה, הניתוק והניכור - היא לא כועסת, פשוט מתגעגעת ומחכה בסבלנות. בהחלט רגע עדין ומרגש, כמעט כמו התספורת של חמימו.



דן ואביחי 'תופעות רשת'



טראמפ מחכה שדן ואביחי ייצאו מבית האח כדי שיהיו הפרזנטורים של קמפיין "Grab them by the pussy", אבל עוד חזון למועד. שני הבנים הכי מרצים של הבית, אלו שהכי שואפים לנייטרליות, לאות כבוד מהאו"ם, לציון 0 בעימותים וסכסוכים מקבלים הצעה - להסתכסך. האח הגדול מראה להם את שיחת: "מוטב אישה נסיכה בבית משרלילה עם איי קיו בחצר" והשניים מדגימים לנו את כל תנוחות ההתפתלות שמסוגל להם האדם.

לאחר שיקולים שונים ומשונים סטייל "יאללה קרחנה", הם מחליטים להסכים להקרין את זה לדיירי הבית, כשזה בעצם - למעיין. שם כל הבנות ידגישו את אישיותן כאשר מעיין תישאר מתוקה ושקולה, שני תעוט עלייה בלחישות - 'איזה אפס איזה חרא' ואילו אורנה תטען ששוביניזם זה מה שאלוקים רוצה.