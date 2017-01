האח הגדול מציג: כך נראית העלאת גירה טלוויזיונית  

מופע האימים של אורנה

אבל יש פה גם פרק לדבר עליו, או יותר נכון, שתי בחורות לדבר עליהן - שני ואורנה. הפרק מתחיל במסיבת טוגות שרירותית בה דיירי הבית לובשים סדין ומשתכרים (כמוני בערב שישי) ורק שני מתקשה להתחבר והולכת לחדר. דן, שהחליט ש"כרגע" הוא בצד של שני (שזה מתמצת את כל האישיות שלו - אין לו צדדים קבועים, הבנה ברורה של מי הוא אוהב ומעריך, יש לו 'כרגע', 'בהתאם ל', 'היה ו' - ובגלל זה הוא מבאס), בכל אופן דן 'כרגע בצד שלך' הולך לראות מה עם שני, כשבין רגליו משתלשל סדין באורך קילומטר וחצי, תותב מטאפורי? אני רק רומזת.



אח"כ יילך לפילגש, אורנה (שכבר הופכת לרעייה עם דרישות ותביעות, מה שעל פי חוקי המשיכה והפיתוי מתחיל לקרב באופן אירוני את שני למעמד הפילגש), אורנה ייראת השמיים שוכבת בנסט ופוצחת במונולוג פתטי, על כך שמה ששני עשתה לה (מה היא עשתה לה?) זה "משהו דוחה ונורא. זה כל כך פגע בי. נגמרו לי הרחמים אליה". חמודה, בואי. שני לא עשתה לך כלום, "התבכיינה בגללך מול המצלמות"? הכל כאן מצלמות והיא תבכה כמה שבא לה. לבכות זה דוחה כלפייך? זה נורא לגבייך? בהצלחה עם תפיסת העולם הזו, ואל תשבי על התחת יותר מידי כי צריך שהשמש תזרח מחר בבוקר, סבבה?

ו- Goes without saying ששני כהרגלה המשונה והלא ייאמן בקודש - שוב הייתה בדיוק בסביבה כשדיברו עליה ושמעה הכל. היי מודיעין, אתם צריכים סוכנים?