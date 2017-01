הארדוול בישראל: סט לא רע, הפקה חובבנית 

בסביבות 01:30 עלה סוף סוף הארדוול לבמה -הוא סיפק סט מגוון מאוד שנע ביןEDM להאוס, ואפילו דאבסטפ וטכנו - מהלהיטים הגדולים כמו "Spaceman" האלמותי, דרך רמיקסים לשירי היפ-הופ מפורסמים כמו "The Next Episode" של סנופ דוג וגם חומרים יותר מעודכנים כמו "Off the hook" בו הוא משתף פעולה עם ארמין ואן ביורן ו""Going Crazy הנהדר בו הוא משתף פעולה עם Blasterjaxx - הארדוול השתדל לרצות גם את אלה שאוהבים את החומרים החדשים שלו וגם את אלה שמעדיפים את החומרים הישנים

הארדוול הוא מסוג האמנים שהשואו פחות מעניין אותם - כן, כמו אצל כל DJ יש הרבה קונפטי, אש ואורות- אך מלבד אינטראקציה עם הקהל שלו והנפת דגל ישראל לתשואות הקהל הארדוול עסק בעיקר במוזיקה שלו ועשה את זה לגמרי לא רע.



אלא שלא רע בסטנדרטים הבלתי אפשריים שהארדוול הציב לעצמו ולקהל שלו זה גם לא מספיק - זה לא היה סט רע, אבל כנראה שיש סיבה לזה שהוא איבד את המקום הראשון בעולם - לא נראה שמדובר באותו DJ אנרגטי שהעיף את תל-אביב ב2013, ועם סטנדרטים גבוהים כאלו אפשר לחוש מעט אכזבה, בטח אחרי מסכת העינויים שהקהל עבר בתחילת הערב.



את הערב סגרו VINI VICI הישראלים שהמתיקו מעט את הגלולה המרה עם סט כבד של טראנס- לא בדיוק כוס התה שלי אישית, אבל מהקצת שכן נשארתי לשמוע אפשר לזהות בקלות את הסאונד הייחודי שלהם שבהחלט מצדיק את ההייפ סביבם.