לוהט: טיילור סוויפט במחווה ל-50 גוונים של אפור 

"אני חושב שהיא מחבבת אותי", גורס ריק רוס בסינגל החדש שלו עם טיי דולה סיין - I Think She Like Me, RNB היפ הופ משכר חושים, קליט וקצבי שזכה לקליפ המתרחש בתוך נשף מסיכות מסורתי כשהמתח המיני באוויר והרומנטיקה מכתיבה את הקצב. גרובי משהו.