תתכוננו להתמכר לסדרה הזאת 

הופעה: בוני טיילר בישראל

מתי: 7.2.2017

איפה: היכל התרבות, ת"א





"Total Eclipse of the Heart" ,"Holding out for a Hero","It's a Heartache", "Lost in France" הם רק חלק מרשימת להיטיה המיתולוגיים של בוני טיילר, זוכת פרס הגראמי המכובד, הנודעת בגוון קולה הצרוד והמחוספס, שזכו להצלחה גדולה ברחבי העולם.

מחיר: 199 ₪ - 499 ₪

פרטים נוספים ורכישה: 9066* או באתר - www.eventim.co.il/Bonnietyler