האח הגדול: מזמוזי רגליים מתחת לשולחן זו מצווה? 

רגעים לציטוט:

שני עם הבובה: "רגע איפה אני מכניסה?" שם: "בין הרגליים", ה- that's what she said של העונה



שני במשימת הפרסומת: "אין לי בעיה לבייש את עצמי בכל הסיפור הזה עם דן", ידוע שני, ידוע

אביחי: "החיים עוברים מהר וזה מה שמשאיר אותי שמח", הרגע האפל של העונה, שהתפספס כי קרה עם חמימו

אביחי: "שיביאו לי אנשים חדשים שיהיה לי במי להתעלל או למי להתחבר", די אביחי אתה לא מתעלל באף אחד אף פעם בסוף

דן: "חמימו בגלל שהדיקציה שלך לא ברורה אתה יכול להשאיר את הבובה עם פה סגור", איך לא היה לנו פה את ה"מה זה אותנטי" החדש? חבל, הזדמנות



"את משעשעת אותי משוגעת אחת!" מי אמרה למי, תאלין לבובה או הבובה לתאלין?