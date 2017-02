ה-PIXIES מגיעים להופעה בישראל 

הפיקסיז, נחשבת לאחת הלהקות המשפיעות ביותר בעולם בז'אנר הרוק האלטרנטיבי האמריקאי, ודור שלם של אמנים גדל עליה גם כאן. אלבומיהם "דוליטל" ו"סרפר רוזה" זכו למעמד קאלט והכו גלים שנים ארוכות אחרי יציאתם והפיקסיז הפכו לתת- ז'אנר של עצמם, עם סאונד ייחודי שגרם לטובי האמנים לנסות ולשחזר וללמוד ולסמפל, אבל אין שווה לו.



תהילתה של הלהקה רק גדלה לאחר שהתפרקה ב- 93 וסיבוב הופעות האיחוד שלהם מוכיח את זה במכירת כרטיסים חסרת תקדים ברחבי העולם שהכריזו על איחוד ב2004 והתקבלו בחיבוק עז מהקהל שרק חיכה לשיר בקול אחד את הלהיטים הגדולים שלהם Where Is My Mind , Hey ,Monkey Gone To Heaven Here Comes Your Man.

