בוני טיילר בהופעה בישראל: קול עצמתי וביצועים מרגשים 

אל הופעתה ההיסטורית והראשונה בישראל, אמש (שלישי) בהיכל התרבות בתל אביב, הגיעה טיילר חמושה בנגניה המצוינים ובמעיל עור מנוצנץ א-לה אייטיזי טיפוסי עם אותו בלונד נוצץ אך עם הפנים דבוקות השיבה (אמנם לרוקנרול אין גיל, אך לגוף כן) והקילוגרמים שנוספו עם השנים ובעיקר עם קול עוצמתי ומשובח יותר מאי פעם (ותאמינו או לא, בהופעה התל אביבית, הצרידות המוכרת התקשתה לבלוט).

טיילר השכילה לקרוא מראש את הלך הרוח הישראלי והבינה שהקהל הישראלי שנכח בהופעה, מרביתו נושק ל-40 צפונה, אינו מכיר את כל הרפרטואר שלה ואת שירי אלבומיה שלא זכו להצלחה, ומצאה פתרון הולם: קאברים. את ההופעה פתחה הקלאסיקה הנהדרת של קרידנס קלירווטר ריבייבל (או אם תרצו "Have You Ever Seen The Rain") בביצוע עוצמתי ומלא נשמה שהיווה יריית פתיחה מצוינת לדיווה שהוכיחה שחלודה אינה בבית ספרה.

לאחר הסיפתח, הוסיפה ואמרה: "שלום ישראל, מה נשמע? (בעברית), זו פעם ראשונה שלי כאן ואני מקווה מאד שזו לא תהיה גם האחרונה. היכונו לשעה וחצי של רוק טהור", ואחרי הנאום הקצר ביצעה את Flat On The Floor הקצבי.