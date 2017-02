וולנטיינס שמח: 5 שירי אהבה מושלמים ליום רומנטי במיוחד 

אם היינו צריכים להכין רשימה של כל שירי האהבה שאי פעם נכתבו, האורך שלה היה מגיע עד לירח. כך שלנסות ולמנות 5 שירים בלבד זו בגדר משימה כמעט בלתי אפשרית. ובכל זאת, שינסנו מותניים ואוזניים והצלחנו לחשוב על הקלסיקות אמיתיות שאי אפשר בלעדיהן. כאלו שעדיין גורמות לנו לפרפרים בבטן כשאנחנו שומעים פעם אחר פעם. כאלו שהביסו בקלות את מבחן הזמן וננטעו עמוק בתוך לבבותינו, כאלו שאי אפשר לחגוג את חג האהבה בלעדיהן.

The Beatles - Something

ג'ון לנון פול מקרטני ניפקו ביחד אינספור שירי אהבה נפלאים, מ- I Want to Hold Your Hand ועד All You Need is Love, אבל דווקא השיר שנכתב על ידי ג'ורג' האריסון, הוא ללא ספק שיר האהבה הטוב ביותר שיצא מבית היוצר של החיפושיות. מריף הגיטרה החמים והמוכר בתחילת השיר ועד הפזמון האלמותי I Don't Want to Leave Her Now, You Know I Believe and How, זה המנון מושלם לאוהבים ביום חורף חמים. זה גם אחד משירי הלהקה שזכה להכי הרבה גרסאות כיסוי, שני בלבד ל - Yesterday. אבל אף אחד מהם לא מניע את הלב כמו המקור.