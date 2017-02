פרסום ראשון: מי ה-DJs המובילים שיתקלטו בישראל בפסח? 

אחרי הופעות ענק בהודו, ברזיל, רוסיה, טוקיו, ארה"ב ונוכחות בבמות המרכזיות של הפסטיבלים המובילים בעולם, חוזרים W&W לתל-אביב.



וילם ואן הנגם (29) ווארד ואן דר הארסט (28), המוכרים יותר כ-W&W, הם אחד מהצמדים החמים בסצנה היום. הצמד ההולנדי הצעיר הצליח ב-9 שנות הפעילות שלו לתפוס תאוצה מדהימה ולטפס עד לטופ של רשימת הDjs המבוקשים ביותר.



הצמד המפורסם מצליח להתבלט בזכות צליל ייחודי של האוס והאוס מתקדם המשלב בתוכו אלמנטים של מוזיקת טראנס. השניים הפכו לשם דבר בכל מה שקשור לסטים בלייב בזכות השואו ואנרגיות מתפרצות וחיבור ייחודי מאוד עם הקהל.

ברשימת הלהיטים של השניים אפשר למצוא את "Waves" שיצרו יחד עם דימיטרי וגאס ולייק מייק, "Get Down", שיצרו יחד עם הארדוול, "Bigfoot" ושלל רמיקסים לשירים מפורסמים ביניהם: "Hello" של אדל, "I Took a Pill In Ibiza" של מייק פוסנר ועוד.