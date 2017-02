טקס פרסי הגראמי: אדל ודיוויד בואי הם הזוכים הגדולים 

מנצח גדול נוסף היה הזמר דיוויד בואי שהלך לעולמו השנה, שזכה בשלושה פרסים על האלבום האלטרנטיבי הטוב ביותר עם אלבומו האחרון "Blackstar", שגם זכה בפרס שיר הרוק של השנה ובפרס הופעת הרוק של השנה.

גם מקומה של הדיווה ביונסה לא נפקד עם זכייה בפרס הקליפ הטוב של השנה על השיר Formation והאלבום העכשווי על "Lemonade". זוכים נוספים בטקס היו ההרכב "The Chainsmokers" על להיט ה-EDM המצוין "Don't Let Me Down" והראפר Chance the Rapper שזכה בפרס פריצת השנה ואלבום ההיפ-הופ של 2016.