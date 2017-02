קייב, תתכונני: אימרי זיו הוא הזוכה בגמר "הכוכב הבא" - ונציג ישראל לאירוויזיון 

תגידו מזל טוב לאימרי זיו, שייצג אותנו בתחרות האירוויזיון הקרובה. זיו גבר על המתמודדים האחרים - דיאנה גולבי, ג'ולייטה וההרכב "ביטבוקס אלמנט" - בגמר התוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", בזכיינית הערוץ השני "קשת".

אימרי זיו שר בסיבוב הראשון את השיר "הלו" של ביונסה ובסיבוב השני את השיר "Because of You" של קלי קלארקסון, או-אז התמודד מול דיאנה גולבי, ששרה את השיר "Purple Rain" של פרינס.

מוקדם יותר הערב הודח ההרכב "ביטבוקס אלמנט", ולאחריו ג'ולייטה, שלא צלחה את ההתמודדות מול אמרי זיו ודיאנה גולבי.