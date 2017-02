ראיון מיוחד עם ג'ני מ"אייס אוף בייס": "אני אוהבת את ישראל ואת האנשים כאן, יש לכם פשוט הכל" 

אלבום הסטודיו האחרון של הלהקה, Da Capo יצא בשנת 2002, מאז שוחררו להרכב מספר אלבומי אוסף שונים והיה אפילו סיבוב הופעות קצר בשנת 2005. בשנים האחרונות חברי ההרכב התפצלו לדרכם, כשהבנים בהרכב אפילו ניסו לצאת עם הרכב מחודש עם שתי זמרות צעירות, אך הנסיון הזה כשל לחלוטין(כצפוי). לין, אחותה הבלונדינית של ג'ני, פרשה לחלוטין מעולם המוזיקה והתמקדה בלימודים ובניהול חיים הרחק מאור הזרקורים (קשה למצוא תמונות עדכניות שלה). לפני מספר שנים ג'ני החלה להופיע לבדה, כשהיא מאמצת את השם "ג'ני מאייס אוף בייס" מאחר ולטענתה, כך כולם מכירים אותה: "זו הדרך היחידה היום שבה תוכלו לחוות את אייס אוף בייס בהופעה חיה ולכן היה זה רק טבעי שאאמץ את הכינוי הזה" היא מספרת על ההחלטה להופיע עם הכינוי הזה ולא בשמה הפרטי. "יש מעריצים רבים מסביב לעולם שצמאים לשמוע אותנו בהופעה חיה, ואני פשוט שמח שאני יכולה להמשיך לעשות את זה בצורה הזו".

יש לאחרונה גל חדש של נוסטלגיה לשנות התשעים החל מהמוזיקה, דרך הקולנוע ואפילו האופנה, האם יש משהו שאת זוכרת במיוחד מהתקופה הזו?

ברור, ביווס ובאטהד, MTV, הכל. אני זוכרת שהייתי לובשת אז מעין קולר או סרט שחור מסביב לצוואר והיום למרבה הפלא - זה חזר לאופנה.

איזה שיר של אייס אוף בייס את הכי אוהבת?

" יש הרבה כאלו. בהופעת אני אוהבת לשיר את "קפטן נמו" (מתוך Flowers):

אני עדיין נהנית לשמוע ומאוד אוהבת לבצע את Beautiful Life ואת Life is a flower.

אני ממש אוהבת לבצע את all that she wants וגם את the sign ולשמוע את הקהל שר את כול המילים ביחד איתי".

מה ניתן לצפות מההופעה שלך בתל אביב, אחרי הכל מדברים על מסיבה ניינטיז גדולה?



תהיה הופעה כייפית ושמחה. אני אופיע עם כל הלהיטים שאהבתם מאייס אוף בייס, חלק בעיבודים חדשים . הקהל עומדת להנות - זו תהיה מסיבה כייפית ושמחה.