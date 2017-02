עולם משוגע: Tears for Fears יגיעו להופעה בארץ 

הלהקה האגדית, שחתומה על שורה ארוכה של להיטים, נוחתת עם שני הפרונטמנים שלה - קורט סמית' ורונלד אורזבל לערב גדוש בקלאסיקות בהיכל מנורה בתל אביב. Tears for Fears או כפי שכונו בארץ בשנות ה 80 "דמעות לפחדים" נוסדה בבאת' בריטניה ב 1981 והיא אחת הלהקות היחידות שנותרו פעילות מאז ועד היום. במהלך שנות ה-80' הוציאו 3 אלבומים שישבו על נקודת ההשקה שבין פופ, ניו ווייב ורוק. אלבומם הראשון שיצא ב-1983, "The Hurting", הגיע למקום הראשון בבריטניה וסיפק את המנוני הענק: Mad World, Change ו- Pale Shalter.

כשנתיים לאחר מכן, יצא האלבום השני "Songs From The Big Chair" שהמשיך את הקו של קודמו עם וסיפק את הלהיטים הבלתי נשכחים: Head Over Heels, Everybody Wants to Rule The World וגם את Shout. האלבום השלישי "The Seeds of Love" שיצא ב1989, משלים את השילוש הקדוש של אלבומי שנות ה80 עם היצירות האפיות Sowing The Seeds Of Love , Woman In Chains.

