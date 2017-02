התגעגעתם לבקסטריט בויז? להקת הבנים בשיתוף פעולה מפתיע 

האם הבקסטריט בויז חוזרים למרכז העניינים? בקליפ החדש של להקתה קאנטרי פלורידה ג'ורג'יה ליין - God, Your Mama And Me נראים חברי הלהקה הלוהטת מהניינטיז ב"בגרותם" בקליפ כשהם שרים יחד עם הלהקה את הפזמון. רגע נדיר לכל מי שהיה לה קראש על הלהקה בנעוריה שטופי ההורמונים. השיר, אגב, פחות מעניין ורלוונטי.