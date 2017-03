לאונרד כהן מתעורר לחיים בערב מרגש 

חצי שנה אחרי שלאונרד כהן הלך לעולמו, שיריו התעוררו לחיים בערב מרגש שכולו תרומה למימון תרופות ציוד רפואי וטיפולים עבור ילדים חולי סרטן. שירי מימון בחודש חמישי בליווי סימפונט רעננה עלתה לשיר את סוזן, את הערב הנחו יעל בר זוהר יחד עם בעלה גיא זוארץ שגם עלה לשיר. מוקי ויתר על ילד של אבא ושר את first we take manhatan. השופט הקשוח אסף אמדורסקי השאיר את הציניות מחוץ להיכל התרבות ודקלה לקחה את אחד השירים של כהן והפכה אותו ל"דקלה" נראה אם תזהו את dance me to the end of love.

את הערב חתם שלומי שבן עם השיר הכי מזוהה של כהן, אליו הצטרפו גם יעל בר זוהר וגיא זוארץ יחד עם ילדי גדולים מהחיים, עמותה שהוקמה לפני 17 שנה שרק אתמול בערב גייסה מיליון וחצי שקלים עבור העמותה.