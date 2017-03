רייברים - זה שמחכה לכם בפורים 

קולנוע: שבוע קולנוע הנשים של TLVfest





מתי: 09.03-14.03

איפה: סינמטק ת"א

זאת שנה שלישית ברציפות שפסטיבל הקולנוע הגאה מקיים במהלך מרץ (9-14) שבוע קולנוע נשים בסינמטק תל אביב. האירוע מתקיים במקביל ליום האישה הבינלאומי. במסגרת השבוע תוצג מיטב היצירה הבינלאומית מהפסטיבל החולף וגם הקרנת טרום בכורה לסרט שיוקרן בפסטיבל הקרוב המתקיים ביוני הקרוב. הסרטים שיוקרנו יעסקו בנושאים שונים ביניהן ביסקסואליות, פאנסקסואליות, טרנסג'נדריות ולסביות.



השבוע יפתח בהקרנה חגיגית לזכרה של אחת הנשים המשפיעות ביותר על קהילת הלהט"ב בישראל, גילה גולדשטיין, שנפטרה בתחילת פברואר. גילה היתה מהתומכות הגדולות של פסטיבל הקולנוע הגאה ונכחה בכל האירועים החגיגיים ואף השתתפה בסרטונים של הפסטיבל ובסרטים שהופקו על ידי הפסטיבל כגון "פאקינג דיפרנט תל אביב", Gay in a Day ו"גוטמן כפול חמש". הסרט התיעודי על חייה, "זה גילה, זה אני" בבימויו של אלון ויינשטוק הפך לאירוע בפסטיבל ומאז בכורתו בשנת 2010, הוקרן מדי שנה בפסטיבל ומילא אולמות עם קהל שהגיע לצפות שוב ושוב בסיפור חייה של הטרנסג'נדרית המשפיעה והחשובה ביותר על קהילת הלהט"ב בישראל.



ואלו הסרטים שיוקרנו במהלך השבוע יתקיימו הקרנות של שישה סרטים:

אירוע פתיחה - הקרנה לזכרה של גילה גולדשטיין.



יום ה', ה- 9 למרץ, בשעה 21:00- זה גילה זה אני - That's Gila that's me

תיעודי, סיפורה המרגש של גילה גולדשטיין, אחת הטרנסג'נדריות הראשונות בתולדות ישראל ואייקון תל אביב שהפכה לאגדה עוד בחייה.



יום ו', ה- 10 למרץ, בשעה 22:00- מתחת לשפתיה - Below Her Mouth

טרום בכורה, דרמה. קשר שנרקם בין יסמין, המאורסת לגבר, ובין דאלאס הכריזמטית והמהפנטת הופך לרומן סוער שישנה את חייהן לנצח.

יום ש', ה- 11 למרץ, בשעה 17:00- אני עצמי והיא - Me Myself and Her

דרמה איטלקית סוחפת, פדריקה ומרינה יחד כבר חמש שנים. היחסים מתערערים כאשר גבר מעברה של פדריקה מעמיד את סיפור האהבה ביניהן בצומת דרכים.

יום א', ה- 12 למרץ, בשעה 19:00 - לפני שהמסך האחרון יורד - Before the Last Curtain Falls

זוכה פרס הסרט התיעודי הטוב ביותר פסטיבל הקולנוע הגאה 2016. הסרט צולל לתוך הסיפורים המרגשים ומחממי הלב של קבוצת טרנסג'נדרס ומלכות דראג בגילאי ה-60 וה-70. עכשיו, שנים אחרי שפרשו, הם/ן אוזרים/ות אומץ להופיע על הבמה בפעם האחרונה ולהעלות מופע מרהיב בשם "גרדניה".

יום ב', ה- 13 למרץ, בשעה 21:00- חשופה- Bare

דרמה נועזת עם דיאנה אגרון מהסדרה Glee ופז דה לה אורטה מהסדרה אימפריית הפשע. בעיירה אמריקאית משעממת, חייה של שרה משתנים כשהיא פוגשת בפפר הסקסית אך המפוקפקת החושפת את המלצרית התמימה לעולם מסוכן וחדש.

יום ג', ה- 14 למרץ, בשעה 22:00 - S&Mסאלי - S&M Sally

קומדיה. ג'יימי הבוצ'ה מתמודדת עם הידיעה שבת זוגה ג'יל נהנתה בעבר הלא רחוק מפעילות BDSM ומחליטה לנסות לגוון את טעמה ולחקור את עולם ההנאות המיניות יחד עם חברתה הסקסית. לצד סיפורן נרקמות סיטואציות מיניות שונות וחדשות בעבור דמויות המשנה החוות לראשונה מערכת יחסים פאנסקסואליות.

מחיר: 39₪





ניתן לרכוש כרטיסים בקופות הסינמטק, בטלפון 03-6060800 או דרך אתר הפסטיבל