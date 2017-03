סטטיק ובן אל מנצחים את עדן בן זקן 

10 היצירות המובילות ביוטיוב בפברואר 2017 -

סטטיק ובן אל תבורי - זהב | (Prod. by Jordi) 1,400,000

עדן בן זקן - לזאת שניצחה 460,000

Ed Sheeran - Shape Of You [Official Lyric Video] 420,000

סטטיק ובן אל תבורי - סתם | (Prod. by Jordi) 400,000

משה פרץ - כוס של יין 360,000

קטריקס ודורון ביטון - חופשייה | (Prod. by Doli 'n' Penn) 280,000

Eyal Golan Ft. Vivo - Goda Boba | (אייל גולן מארח את ויוו - גודה בובה (קליפ רשמי 280,000

Clean Bandit - Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie [Official Video] 280,000

דודו אהרון - השיר שלך 260,000

Ed Sheeran - Shape of You [Official Video] 260,000