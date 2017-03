דימטרי וגאס ולייק בישראל - מה מחכה לכם בהופעה? 

הדיג'יי והמפיק הבלגי פליקס דה לט, הידוע יותר כ-LOST FREQUENCIES אומנם רק בן 23, אבל כבר נחשב לאחת ההבטחות הגדולות של המוזיקה האלקטורנית.

,"Are You With me" הלהיט עליו הוא חתום, הפך לאחד הלהיטים הגדולים ביותר של הלייבל "ארמדה" הנחשב בבעלותו של ארמין ואן ביורן, וזכה ליותר מ-200 מיליון צפיות יוטיוב.



אלבום הבכורה שלו Less Is More"" יצא בסוף השנה שעברה וניפק עד כה את הלהיטים "Reality", "Beautiful Life" ו "What Is Love 2016".



בחודש שעבר שחרר רימיקס רשמי ומוצלח במיוחד ללהיט Hey Baby של מיודעינו DIMITRY VEGAS & LIKE MIKE, מה שיכול לרמז במעט על החגיגה הצפויה על בימת הלייב הפארק.