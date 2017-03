מגלי עטרי ביפנית ועד שלמה ארצי בגרמנית: כשהזמרים ניסו את מזלם מעבר לים 

4. כוורת/ המגפיים של ברוך - אנגלית

להקת כוורת הופיעה באירוויזיון 74', אבל הפסידה לאבבא. למרות זאת, ניצלה את המומנטום והקליטה תקליטון באנגלית עם גרסאות לשירים "המגפיים של ברוך" ו"נתתי לה חיי" (She looked me in the eye), תחת שם הלהקה "פוגי".