לשבח אותך: פטבוי סלים העיף את הקהל בהופעה מחשמלת 

בחוכמה המפיק הבריטי נתן טעימות מהשירים שלו מסומפלות כחלק משירים אחרים, כך שבמקום להפציץ את הקהל עם כמות הלהיטים הגדולה שלו, הוא נתן כל הזמן טיזרים ללהיטים כמו Right Here, Right Now, ", RockafellerSkank" (funk soul brother), Push the Tempo ו-"Praise you", משולבים בלהיטי מועדונים עכשוויים וקלאסיים ובקלאסיקות כמו " zombie nation", "קלינט איסטווד" של הגורילאז ואפילו ארית'ה פרנקלין שהופיעה על המסך מאחורי סלים. ככל שהתקדם הערב הביטים התגברו, בטרקים כמו "Star 69" וסלים הצליח לשלב בין להקפיץ את הקהל בסטים ששילבו טכנו ודיפ האוס, ללהעניק להם רגעי מנוחה עם להיטים אלקטרוניים קלילים יותר.

האנגר 11 היה במה מצוינת לאירוח, מאחר והוא מאפשר לצופים להגיע עד קרבת הבמה ומעניק אקוסטיקה גבוהה שקשה למצוא בהופעות פארקים. המופע שילב מיצג וידאו ארט מרשים שהשתלב באופן מצוין עם הסטליסט. סלים טרח להפעיל את הקהל באופן תדיר עם קריאות של "Put your hands up" ו-"Get down", זרק חולצות לעבר הרוקדים, ואפילו שלא דיבר בעברית, מלבד קריאת "היי תל אביב", הוא נתן במשך מעל לשעתיים הופעה שהוכיחה מדוע הוא מצליח להחזיק מעמד כבר קרוב ל-30 שנה בטופ של המוזיקה האלקטרונית.

לאחר שירד סלים לקול תשואות הקהל ולאחר הדרן מסכם, התפזרו במהרה החוגגים בהופעה שנגמרה בשעה מוקדמת יחסית טרם חצות, ייתכן בשל העובדה כי מדובר ביום ראשון אחרי הכל. למרות הפתיחה הצולעת של הערב, מהרגע שהדי'גיי עלה לבמה הוא הוכיח את מקומו היציב בלבל הראשון של היוצרים האלקטרוניים. נקווה רק שבשביל ההופעה הבאה שלו בת"א לא נצטרך לחכות עוד 30 שנה.