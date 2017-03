מתוק ורומנטי: צפו בשיר הנושא של "היפה והחיה"  

השבוע נפתח עם הקליט ללהיט החדש של ברונו מארס - That's What I Like מאלבומו החדש ( 24k Magic). הקליפ, מקורי ומזכיר את הקליפים של פרינס באייטיז, מציג את מארס כשלצידו סימנים אני מטורים הרצים לאורך הקונטקס של השיר בצורה חביבה למדי, אולם הקצב והגרוב בשיר מאפילים על הכל. תענוג של ממש.