מי הגבר הישראלי החדש בחייה של גרושתו של ג'וני דפ? 

לביא בן 40, לאחרונה חזר לארץ אחרי שני עשורים שיצר וחי בלונדון ברלין ולוס אנג'לס. את צילומי הקליפ לDID YOU REALY SAY NO הוא ערך בפריז, עיר הולדתה של פארדי, ויש סיכוי לא רע שהוא יחזור לשם בקרוב. את הקליפ אגב, יצנזרו בצרפת, ככה שאין מה לבנות על קהל מקומי, ולא בגלל אלימות או סקס אלא בגלל סיגריה שמופיעה בקליפ.