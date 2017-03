להתראות ג'וני בי גוד: חייו ומותו של צ'אק ברי 

אמש נפטר אגדת רוקנרול נוספת: צ'אק ברי, מהאבות המייסדים של הרוקנרול האמריקאי בשנות ה-50 וה-60, הלך לעולמו בביתו שבמיזורי בגיל 90, כשהוא משפיע על דורות של מוסיקאים בהם אלביס פרסלי, הביטלס והרולינג סטונס ואחראי ללהיטים כ-Johnny B Good, Roll Over Beethoven ו-Maybelline.

ברי החל דרכו במועדונים קטנים בסנט לואיס וזכה לפריצתו הראשונה בשנת 1955 עם הלהיט "מייבילין" שהפך אותו לאחד האייקונים הראשונים של הרוקנרול (עוד בטרם המילה "רוקנרול" הומצאה), ומהזמרים השחורים הבודדים שהצליחו מאד גם בקרב הקהל "הלבן" בימי הגזענות האמריקאית.

לאורך שנות ה-50, ה-60 וה-70 הנחיל ברי אינספור להיטים שהפכו קלאסיקות רוק אלמותיות בהן "ג'וני בי גוד", Roll Over Beethoven, School Days, No Particular Place To Go, Carol, Nadine, Brown Eyed Handsome Man,Rock And Roll Music, My Ding A Ling ועוד שתרמו לעיצוב פניה של המוסיקה העולמית.

בשנת 1958 נעצר לשנתיים על שהעסיק במועדונו נערה שעסקה בזנות ועם שחרורו, המציא עצמו מחדש כשהוא מואמץ על ידי דור ההיפים שהפכו אותו לכוכבם הגדול והשתתף לאורך שנותיו בלא מעט פסטיבלי מוסיקה נחשבים.

ברי הופיע עד יומו האחרון והשנה (2017) אף הכריז על אלבום חדש שהוא עתיד לשחרר. ברי אמנם נפטר, אך מורשתו המוסיקלית, כמו הרוקנרול, תחיה לנצח. לזכרו, בואו ניזכר בכמה מלהיטיו הגדולים: