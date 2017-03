340 ש"ח לכרטיס: כל הפרטים על ההופעה של בריטני ספירס בישראל 

בריטני ספירס תגיע לישראל, להופעה אחת בלבד במסגרת סיבוב הופעות הכולל את להיטיה הגדולים ב- 3 ביולי בפארק הירקון גני יהושוע בתל אביב. הופעתה של ספירס תתקיים במסגרת סיבוב ההופעות הבינלאומי באסיה. מפיקי המופע בישראל הם שי מור יוסף וגיא בסר בעלי קבוצת בלוסטון - לייב ניישן ישראל ואודי אפלבוים מחברת קונצרטו.

בריטני ספירס, החוגגת השנה 35, החלה את דרכה בשנת 1998 עם הלהיט "Baby one more time" שכבש את העולם והשאר והפך אותה לאומנית הצעירה הנמכרת ביותר בכל הזמנים. שיריה הגיעו למקומות הראשונים במצעדים השונים. לספירס 9 אלבומי אולפן מצליחים: Baby one more time , "Oops I did it again" Britney"", "In thezone" , Blackout", Circus"" , "Femme Fatale", "Britney Jean" ואלבום האולפן האחרון שלה שיצא בשנה שעברה "Glory". אלבומיה נמכרו עד כה בלמעלה מ- 100 מיליון עותקים ברחבי העולם. והסינגלים שיצאו עד היום נמכרו גם הם בלמעלה מ- 100 מיליון עותקים ברחבי העולם.

מחירים לקהל הרחב :

דשא: 340 ₪

טבעת הזהב: 850 ₪

VIP - 1100 ש"ח

מחירים ללקוחות חברות האשראי :

דשא - ללקוחות לאומי קארד: 280 ש"ח

טבעת הזהב: ללקוחות אמריקן אקספרס 650 ₪

VIP - ללקוחות אמריקן אקספרס 980 ₪.

מכירת הכרטיסים תחל ביום שלישי ה-28 במרץ בשעה 18.00

באתר טיקט מסטר ישראל www.tmisrael.co.il *9964