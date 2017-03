טענות קשות של מעריצי בריטני ספירז שניסו לקנות כרטיסים ברשת 

אנשים שרכשו באתר "Via GO GO" כרטיסים להופעה של בריטני ספירס בישראל, גילו שחויבו על סכום גבוה יותר ממה שצוין בעת הקניה. כך למשל חיים אזולאי, שחויב על סכום של 1,297 ש"ח במקום 855. זו לא הפעם הראשונה שעולות טענות נגד החברה, ובעבר התקבלו טענות דומות בעת רכישת כרטיסים להופעות של רדיהוד, אדל ואפילו של שלמה ארצי.

