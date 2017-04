להקת הפופ הבריטית "סמוקי" תגיע לארבע הופעות בישראל 

להקת הפופ הבריטית "סמוקי", תגיע לישראל לארבע הופעות במסגרת סיבוב הופעות בבריטניה וברחבי אירופה. ההופעות תתקיימנה במרכז הקונגרסים בחיפה ב-27 באוקטובר, בירושלים ב-28 באוקטובר ובהיכל התרבות בתל אביב ב-30 וב-31 במרץ. מחירי הכרטיסים ינועו בין 199-499 ש"ח.

בין להיטי הלהקה: "Living Next Door to Alice" , "Lay Back in the Arms of Someone", "If You Think You Know How to Love Me", "Needles and Pins" ו-"I'll Meet You At Midnight".