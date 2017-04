שאקירה רומנטית יותר מתמיד בקליפ חדש 

דמיינו קרב גנגסטרים, זונת רחוב קירחת שרה אופרה ושוטר נמלט מחבורת רחוב ומה תקבלו? את הקליפ החדש לסינגל החדש של ביג שון והראפר Mike Will Made It - On The Come Up, שיר מצוין עם קליפ אמנותי המשלב אופרה עם היפ הופ. קומבינציה מקורית ובלתי צפויה.