"גאים כל פעם שאנחנו רואים דגל ישראל בקהל" 

למרות התמיכה הגדולה מהקהל, בראיון נשמעה הרבה ביקורת על הפרגון מישראל, בעיקר מצד התקשורת:



"בברזיל למשל כשיש להם כוכב, כולם מאחוריו, פרגון ללא סוף וכל אומן שעולה מקבל הכל. הלוואי שילמדו כאן להעריך ולפרגן".

אז אתם לא חושבים שמפרגנים לכם מספיק?

"הקהל מפרגן אבל על התקשורת אין בכלל מה לדבר, הכל יח"צ ומשרדי פרסום. זה די מביך. "מה קשור״ (מתים עליהם) מופיעים בסינגפור מול אלף איש וזה מקבל אייטם, אנחנו מופיעים באולטרה מיאמי מול 20,000 או באמסטרדם מול 40,000 איש ואף אחד לא יכתוב על זה. אנחנו אף פעם לא באמת כיוונו לתקשורת אבל קצת פרגון לא יהרוג אף אחד".

היצוג של ישראל הוא משהו נורא בולט אצלכם, האם זה יצר לכם בעיות בחלק מהמקומות?

"ממש לא, עד היום נתקלנו רק בתמיכה חמה ואוהדת מהמארגנים והקהל".



הצמד שמככב על במות בכל העולם, רואה בעצמו ובשאר היוצרים בז'אנר כסוג של שגרירים של ישראל:



"המון מהדגלים של ישראל שאתם רואים בפסטיבלים הם לא של ישראלים. חצי מהפעמים זה אנשים שמכבדים אותנו ומביאים את הדגל שלנו וזה משהו שבארץ לא שמים לב אליו. הסצנה של הפסיי טראנס היא השגרירות הכי טובה שיש לישראל, יותר מבר רפאלי ויותר מכולם, אלו השגרירים הכי טובים למדינה. יש כל-כך הרבה DJ'S מצליחים שעושים יחצנות נהדרת למדינה".



הפסיי טראנס לאט לאט יותר חודר למיין סטרים ומשתלט על הז'אנר, אתה רואם אותכם מובילים במה של טומורולנד או אולטרה בקרוב?

"Never Say Never, אנחנו כמובן מכוונים לזה ורוצים את זה ואני גם מאמין שזה יקרה. ניגנו כבר בבמה המרכזית ב-ASOT באמסטרדם, משהו שאף אמן ישראלי לא עשה. בטומורולנד ,אולטרה ו-EDC אנחנו כבר בבמה השנייה הכי גדולה. אני יכול להגיד שלפני כמה שנים הלייבלים הגדולים לא ידעו מה זה פסיי טראנס היום הם פשוט מבקשים את זה ולא רק מאמנים של פסיי טראנס אלא אפילו מאמנים שלהם שמזוהים עםEDM מובהק. נראה שזה מהז'אנרים החמים ביותר בעולם כרגע ואם זה ימשיך ככה אני מאמין שגם אנחנו, כחלק ממובילי הז'אנר, נקבל במות מרכזיות".