מחפשים מה לעשות בפסח? אלו האירועים השווים 

מוזיקה: W&W חוזרים לישראל



מתי: 15.04.17, פתיחת דלתות 20:00

איפה: האומן 17, תל-אביב







וילם ואן הנגם (29) ווארד ואן דר הארסט (28), המוכרים יותר כ-W&W נחשבים לאחד מהצמדים החמים בסצנה היום. הצמד ההולנדי הצעיר הצליח ב-9 שנות הפעילות שלו לתפוס תאוצה מדהימה ולטפס עד לטופ של רשימת הדיג'ייז המובילים בעולם.



סגנונו הייחודי של הצמד המפורסם מתבסס בעיקר על אלקטרו/פרוגרסיב/ביג-רום האוס יחד עם אלמנטים של מוזיקת טראנס. השניים הפכו לפופולארים ואהובים בזכות תקשורת ייחודית עם הקהל, שואו, אנרגיות מתפרצות וכישרון רב הן בהפקה והן בלייב סטים בפסטיבלים על הבמות הגדולות ביותר.



ברשימת הלהיטים של השניים אפשר למצוא את "Waves" שיצרו יחד עם דימיטרי וגאס ולייק מייק, "Get Down" שיצרו יחד עם הארדוול. "Rave After Rave" , "Bigfoot" ומגוון רמיקסים לשירים מפורסמים ביניהם: "Hello" של אדל, "I Took a Pill In Ibiza" של מייק פוסנר ועוד.



בנוסף אליהם, יתקלטו ברייב "Vini Vici" - מתן קדוש ואבירם סחראי, צמד ישראלי שהפגין נוכחות רבה והדהים את הקהל בטומורולנד 2016 ובפסטיבל ה-TRANSMISSION בפארג. השניים הקימו את הפרוייקט המיוחד במטרה ברורה - לקדם את הסאונד הבועט והמופרע של הפסיי טראנס בישראל ובעולם. הרעיונות וכישורי ההפקה המתקדמים שלהם, לצד יכולתם להקפיץ קהל באופן מיוחד ולא שגרתי, אלו רק חלק מהמרכיבים שגורמים להם בכל פעם להגיע לפסגות חדשות, ולעשות אותם בדיוק מה שהם - Vini Vici. שיתוף הפעולה האחרון של Vini Vici עם לא פחות מ-Armin Van Buuren קיבל במה בינלאומית עם הטראק Great Spirit"", נהפך ללהיט שמצית רחבות בישראל ובעיקר בעולם. הצמד הישראלי נוסד מתוך אהבה למוזיקה אלקטרונית. השניים רצו לתת ביטוי לאהבה שלהם לסאונד המפורסם של גואה ויחד עם רעיונות וצלילים חדשים, הפכו לשם חם מאוד בעולם המוזיקה האלקטרונית ובסצנת הפסיי-טראנס בפרט.



בנוסף, אל הרייב הגדול יצטרף ריברו (תמיר מלכה), מפיק מוזיקה אלקטרונית ישראלי שעבד על שיתופי פעולה עם אומנים מובילים ביניהם: DJ Chuckie, Tony Junior והופיע ברחבי העולם עם אמנים מובילים ביניהם: אפרוג'ק, וויז קאליפה וקנייה ווסט. בנוסף יתקלטו בערב מור אברהמי, רזידנט מועדון הפורום, יובל זך ויניב אמריו - רזידנטים האומן 17.





מחיר: 165‏‏‎‏‏₪ לכרטיס רגיל, 285‏₪ לכרטיס כולל שתייה במתחם הגלריה





כרטיסים ניתן לרכוש כאן