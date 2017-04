כל מה שאתם צריכים לראות בפסטיבל דוקאביב הקרוב 

פנורמה

Out of Place

בימוי: תמא טוביאס-מכט, יוהנה סנדר-פלאסמן, אור סיני, יעל יקירביץ׳, אלקה מרגרטה לרנקראוס, יקי איילון, ג'מאל חלאילה, אגנייה גלדנובה, סילאס סמרקס, תמר קיי, איתי מאייר, כרמית שלומי, טוביאס מולר

הפקה: סאנא טאנוס, דאשה שרמן, אורית פוקס רותם, איתי מאייר, בן פון גרפינשטיין



ישראל / גרמניה / יוון / דנמרק / ניגריה 2016, 105 דקות, עברית, ערבית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, יוונית, רומנית ווולוף

עשרה סרטים דוקומנטריים קצרים המציגים נקודות מבט קולנועיות, העוסקים בקונפליקטים של זהות ומקום. סרטים שמבטאים תחושת out of place, מציגים מגוון פנים וקולות, שמגיעים מקצוות שונים של העולם על מנת להזכיר לנו מה רב הדומה על השונה.



European Union, קרן גשר, GREENproductions, One Two Films, Medienboard, קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל, EVZ, המועצה הישראלית לקולנוע, ANU, Ministry of Culture and Sport



אדה לשלטון

בימוי: Pau Faus



ספרד 2016, 86 דקות, ספרדית

אדה קולאו צמחה מלמטה - מנהיגת תנועת המחאה נגד משבר הדיור בספרד, שהצליחה לחולל מהפך ולהחליף את השלטון בברצלונה אחרי 35 שנה. בשנת הבחירות הסוערת היא הקליטה יומני וידיאו אישיים, בהם היא משתפת את הצופים בתהליך הפיכתה לפוליטיקאית.



אהובתי, מערב ברלין

בימוי: Jochen Hick



גרמניה 2017, 97 דקות, גרמנית

הקהילה ההומוסקסואלית אחראית במידה רבה לרוח האנרכיסטית המנשבת עד היום בברלין. כאן פרצה המחאה הגדולה נגד "סעיף 175" שאסר על מין בין גברים, וכאן נולדה התנועה שהפכה את העיר למקום שבו כל צורת חיים היא לגיטימית.



איש המזרנים

בימוי: Colm Quinn



אירלנד / בריטניה / שוודיה / נורווגיה 2016, 82 דקות, אנגלית

בעיצומו של משבר כלכלי חמור באירלנד, מנסים מייקל ופול להציל את בית הממכר למזרנים מפשיטת רגל. הם ממציאים דמות צבעונית וביזארית של גיבור-על. כש"מיק מזרנים" הופך לסלב וכוכב רשת, מערכת היחסים ביניהם מתמלאת מתחים.



האיש הנעלם - הסיפור של וילפריד ישראל

בימוי: יונתן ניר

הפקה: נעם שלו, יונתן ניר



ישראל 2016, 71 דקות, עברית, אנגלית וגרמנית

ווילפריד ישראל היה יהודי גרמני עשיר שהציל עשרות אלפי יהודים ממוות. הבמאי יונתן ניר יוצא למסע-תחקיר חוצה גבולות בעקבותיו, ושופך אור חדש על הצלת יהודי גרמניה בשנות השלושים ועל סיפור אפל שהוסתר בתוך משפחתו שלו.



איש לא חשוב

בימוי: Khushboo Ranka, Vinay Shukla



הודו 2016, 96 דקות, אנגלית והינדית

הודו היא הדמוקרטיה הגדולה בעולם, אבל היא גם מתמודדת עם שחיתות ורקב פוליטי. ארווינד קרג'יוול הבטיח לסלק את כל אלה. עלייתו המפתיעה, קריסתו הדרמטית וזינוקו המחודש אל צמרת השלטון עומדים בלב דרמה פוליטית מסחררת במיוחד.



דיבוק - צא!

בימוי: Federica Di Giacomo



איטליה / צרפת 2016, 89 דקות, איטלקית

כומר קשיש מסיציליה מבצע טקסים של גירוש שדים ומנהל משא ומתן מעשי עם השטן. על דלתו צובאים המונים המשוכנעים ששדים השתלטו על נשמתם. האב קטלדו הוא רק אחד מתוך מספר הולך וגדל של מגרשים הפועלים כיום בכנסיה הקתולית.



דם חם

בימוי: גיל גולן

הפקה: יהודית מנסן רמון



ישראל 2017, 52 דקות, עברית

סיפורה של מנהיגה שעזרה להפוך את ישראל בזמן קצר לאחת המדינות הטבעוניות בעולם. הסרט עוקב אחר חייה האישיים של טל גלבוע במהלך שלוש שנות אקטיביזם וחושף את הצופה אל אחורי הקלעים של המהפכה הטבעונית בישראל.



האם חמורים מעמידים פנים?

בימוי: David Redmon, Ashley Sabin



בריטניה / קנדה / אירלנד 2016, 72 דקות, אנגלית

החמורים מספרים את סיפוריהם, לא במילים אלא במקצבים ובמחוות ראש ובנעירות רמות. ווילם דפו מלווה בטקסט יפהפה את דייריו של מקלט לחמורים, המציגים בפני המצלמות את חייהם הסודיים.



יהיה בסדר

בימוי: Alexander Kuznetsov



צרפת 2016, 77 דקות, רוסית

יוליה וקטיה, ילדות נטושות שהתגלגלו למוסד סגור לחולי נפש בסיביר, מסרבות להפסיק לחלום ויוצאות למלחמה בבירוקרטיה כדי לזכות בזכות לצאת לחיים עצמאיים.



ילדי הצללים

בימוי: נועה אהרוני

הפקה: דיויד נוי, יורם עבר



ישראל 2017, 52 דקות, עברית והונגרית

הסרט מציג סיפור שמעולם לא סופר, של בני דור שני לשואה שהסתירו במשך שנים התעללות פיזית ונפשית שחוו מצד הוריהם - ניצולי שואה וקורבנות בעצמם. הגיבורים בסרט פותחים את סגור לבם, ולראשונה מתמודדים באומץ עם הצללים מעברם.

הקרן החדשה, ערוץ 8



ילדים גדולים

בימוי: Maite Alberdi



צ'ילה / הולנד / צרפת 2016, 82 דקות, ספרדית

בגיל ארבעים ומשהו הם עדיין הולכים בכל בוקר לבית הספר, אופים עוגות ולומדים לתפקד בעולם המבוגרים. לגיבוריו הכריזמטיים מאוד של הסרט הזה יש תסמונת דאון, ולמרות חיי הרגש הסוערים שלהם, הסביבה לא מרשה להם להתבגר.



הימים חולפים

בימוי: Catalina Mesa



קולומביה / צרפת 2016, 78 דקות, ספרדית

סרט חושני במיוחד שבמרכזו 12 קשישות קולומביאניות, החיות בכפר קטן וצבעוני מאוד בלב האנדים. לאף אחת מהן לא היו חיים קלים ובכל זאת כשהן משוחחות, צוחקות, אוכלות ודומעות - קשה להחליט במי מהן להתאהב קודם.



ככה העתיד נראה

בימוי: Sam Green, Gary Hustwit



ארצות הברית 2017, 7 דקות, אנגלית

הפילוסוף, האדריכל והממציא באקמינסטר פולר ראה בחזונו את הכיפה הגיאודזית - המפורסמת בהמצאותיו - מכסה את הארץ ומספקת דיור קל, בטוח, נעים וזול להמונים. היכנסו לסיור ושמעו אותו חולם על העתיד.



לפני שהרגלים נוגעות בקרקע

בימוי: דפני ליף

הפקה: יעל אבקסיס והלל רוזמן



ישראל 2017, 85 דקות, עברית

דפני ליף בת ה 25 עוברת לגור באוהל במחאה על מצב הדיור.

האקט הסימבולי הופך לתנועת מחאה אדירה שמטלטלת את עולמה של דפני מהיסוד. בפרספקטיבה של חמש שנים היא עושה חשבון נפש עם האירועים המכוננים בחייה.



קרן רבינוביץ' - פרוייקט קולנוע, קרן גשר, קשת, מפעל הפיס



מועדון אוכלי החינם

בימוי: Christian Tod



אוסטריה 2017, 90 דקות, אנגלית וגרמנית

מה יקרה לאנושות אם במקום להתפרנס, כולנו נקבל הכנסה בסיסית ונעבוד רק כדי ליהנות, להתפתח ולהגשים חלומות? האם כולנו נהפוך לבטלנים? האם נחווה פריחה יצירתית מופלאה? ומה קרה במקומות שבהם הרעיון הנועז הזה כבר יושם?



מחנה משותף, #-

בימוי: שגיא בורנשטיין, אודי ניר

הפקה: שגיא בורנשטיין, אודי ניר, כריסטיאן ביטס



ישראל / גרמניה / אוסטריה 2016, 75 דקות, עברית

שלושים אלף בני נוער יוצאים מדי שנה למסע לפולין ולוקחים איתם מצלמה. התבוננות במסע דרך הסרטונים שהם משתפים ביוטיוב חושפת תמונה מטרידה של הניסיון לשמר את הטראומה ובוחנת כיצד נוצר זיכרון קולקטיבי בעידן האינטרנט.



הקרן החדשה, קשת

מסילה

בימוי והפקה: עמיקם גולדמן



ישראל 2017, 75 דקות, עברית, אנגלית ותיגרינית

חיי הקהילה הזרה ועולם גני הילדים של הקהילה בדרום תל אביב, מבעד לעיני העובדות הסוציאליות במסיל"ה, מרכז עירוני הפועל כאגף רווחה לקהילה: גידול ילדים, חיי עוני ופערי תרבות, כשמעל הכל מרחפת סכנת חיי הילדים בגנים.



ערוץ 8, קרן גשר, סרטי יסמין



ניצוצות ואבק שריפה

בימוי: Viktor Jakovleski



ארצות הברית 2017, 67 דקות, ספרדית

כשהשוורים רושפי האש דוהרים בסמטאות ומגדלי העיירה עולים באש, הזמן עומד מלכת. פסטיבל הזיקוקים השנתי בטלטופק, מקסיקו, הוא מפגן של יצירתיות ואומץ. הצילומים הנדירים ביופיים ממחישים את הסכנה ואת תחושת ההתעלות הגדולה.





נשות המצולות

בימוי: Cl?udia Varej?o



פורטוגל / שווייץ / יפן 2016, 112 דקות, יפנית

מדי יום הן צוללות למעמקים החשוכים והמסוכנים של האוקינוס השקט כדי לשלות משם צדפות, חלזונות ותמנונים וכשהן עולות על פני המים הן חוזרות להיות אימהות וסבתות. סרט לירי על נשים יוצאות דופן בכפר דייגים קטן ביפן.





צינה: סימפוניה של געגועים

בימוי והפקה: שירין אנלן



ישראל 2017, 15 דקות, עברית

סרט דוקומנטרי אינטראקטיבי במציאות מדומה, המצייר דיוקן של כיכר צינה דיזנגוף והאנשים המעבירים בה את ימיהם, תוך הסתכלות אינטימית על נושאים של אהבה, געגועים ובדידות משותפת אשר מובילים את הדמויות לאותו מרחב פיזי הנידון להיהרס.



קרן בלבטניק מטעם בית הספר לקולנוע אוניברסיטת תל אביב



קווסט

בימוי: Jonathan Olshefski



ארצות הברית 2017, 105 דקות, אנגלית

החיים באחת השכונות הקשות בצפון פילדלפיה מזמנים לכריסטופר ("קווסט") וכריסטינה ריינר אושר וכאב עצומים. הסרט האינטימי והכובש מציג עשר שנים בחייהם כהורים, מוזיקאים, פעילים חברתיים ובני זוג שמסרבים לוותר על החלום לתקן את העולם.





הקרב על מוסול

בימוי: Bernard Henri- Levy



צרפת 2016, 60 דקות, ערבית וצרפתית

הפילוסוף הצרפתי ברנר אנרי לוי היה שם בין שריקות כדורי הצלפים, הדי הפגזים וזעקות הפצועים. לוי הצטרף למיליציות הכורדיות בדרך לשחרור מוסול מידי דאע"ש. בין המראות הקשים הוא מחפש חיבורים אנושיים והקשרים היסטוריים מפתיעים.



קרל מרקס סיטי

בימוי: Petra Epperlein, Michael Tucker



ארצות הברית / גרמניה 2016, 89 דקות, אנגלית וגרמנית

טרגדיה משפחתית מכריחה את הבמאית לחזור הביתה, לעיר הולדתה במזרח גרמניה, העיר שבה גדלה תחת עיניו (ואוזניו) הפקוחות של האח הקומוניסטי הגדול. החיפוש אחר פתרון לתעלומה אישית מאוד מביא אותה ליצור דיוקן מפתיע ועמוק של תקופה.



הרדיקל

בימוי: Adam Bhala Lough



ארצות הברית 2017, 120 דקות, אנגלית

קודי וילסון, שהמציא את האקדח הניתן להדפסה עצמית, ואמיר טאקי, ממפתחי הביטקוין, נלחמים בכל מה שיש לו ריח של ממסד. הרדיקל הוא צעיר מוכשר, רהוט, שמשוכנע שחירות מוחלטת כוללת את החופש לעשות מעשים רעים במיוחד.



השבוי האיטלקי

בימוי: רן אדליסט

הפקה: יהודה ביטון רות דיסקין



ישראל 2016, 54 דקות, עברית ואיטלקית

אנטוניו קאירו היה אגדה מקומית. קשה היה לפספס את הטיפוס הקשוח והפשוט שהיה רחוק מאוד מהמושבניקים היקים, שכניו למושב. ידעו עליו שהוא היה שבוי איטלקי, שהיה באצ"ל, שמי שעמד בדרכו חטף ובעיקר, שהיה חקלאי מוצלח מאין כמוהו.



קרן רבינוביץ' - פרוייקט קולנוע



שיר לילי

בימוי: Hern?n Talavera



ספרד 2016, 68 דקות, אנגלית, לטבית וספרדית

הרומן בין הרנאן ומרתה היה בראשיתו כשנאלצו להיפרד למשך חורף ארוך ומושלג. הגעגוע מביא אותו ליצור יומן וידיאו מהורהר ויפהפה, שמתעד עבורה את חייו ומאפשר לו התבוננות פנימית מפתיעה.