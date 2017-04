תתכוננו: זה מה שמחכה לכם בטומורולנד ישראל 

סטיב אנג'לו, (Steve Angello) נחשב לאחד המפיקים והדיג'יים הנחשבים בעולם. בעברו היה חלק מאחד ההרכב הכי גדולים בהיסטוריה של הז'אנר, Swedish House Mafia, לצד חבריו אקסוול ואינגרוסו. השלושה אחראים ללהיטים כמו "Don't You Worry Child", "One" ו "Save The World". אנג'לו ממשיך לשמור על קריירת סולו מצליחה וענפה עם תקלוטים במועדונים ופסטיבלים נחשבים ברחבי העולם ועם שלל טראקים נחשביםהיוצאים תחת כנפי הלייבל הנחשב שלו Size Records.



אנג'לו כאמור, הופיע בישראל בפעם האחרונה באוקטובר 2013, לפני כ-20 אלף איש, במצדה, לצידו של דיוויד גואטה.