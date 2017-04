"girls" פרק הסיום: בלי כל הבנות, אבל עם מה שכל הבנות עוברות 

בפרק סוף העונה (והסדרה) של "בנות", דנהאם הוכיחה את קישורי הכתיבה שלה עם "חבר את הקווים" אינטרטקסטואלי ובמפגן רב רבדים ומעגלים. אחת הסצנות היפות בפרק היא כשהאנה עוברת התמוטטות עצבים ונוזפת באמא שלה שמעבירה עלייה ביקורת: "איך את יכולה להעביר עליי ביקורת כשאני בכאב נפשי?" "כולם בכאב נפשי כל הזמן!" תענה לה אמה, ברגע של אמת מזוככת, רגע שיחלחל אל האנה את ההבנה שזה כבר not about her מעכשיו.

הפרק הרגיש כאילו האמהות הטרייה של האנה היא האבן שהושלכה למים וכל מה שקורה כעת אלו האדוות המעגליות המתפשטות מן המרכז החוצה על פני המים; הפיכתה של האנה לאמא, בואה של אמה של האנה לעזרתה, הפרדותה הסופית של האנה מתפקיד "הילדה" ולבסוף - לקיחת האחריות של האנה, לא מתוך דחק, לא באופן רציונלי של "אוקיי זה מה שעליי לעשות", אלא בהשלמה, בהבנה עמוקה. ברוגע. מרצון.

אז זהו, האנה התבגרה, הפכה לאמא ועזבה אותנו הבנות להיות הקול של עצמנו - כי יש לה עכשיו דברים יותר חשובים לעשות ואנחנו? ננסה בינתיים להיות הקול הבא של הדור שלנו או לפחות - אמהות, בנות וחברות טובות, נדיבות וסבלניות זו לזו, על כל הגוונים והמהמורות שבדרך.