האם זה השיר האופטימי של השנה? 

למגינת רוחם של מעריציה וטוקבקיסטיה, זמרת הפופ האמריקאית הלסי החליטה לשנות תדמית בסינגל החדש שלה - Now Or Never המגולל אהבה בניחוח "רומיאו ויוליה" בגרסה מעט אוונגרדית: ראשית כל, הזמרת צבעה שיערה לכחול בוהק, מתאהבת בבחור בניגוד להוראות הכומר בכנסייה (המתיימר להיות ישו) ונמלטת עימו ברכב בעוד חבורת גנגסטרים רודפים אחרי שניהם, כשבסוף סיפור האהבה האסורה נגמר כשיורים באהוב ליבה והיא נותרת עם דמעות בעיניה.