סופית: אלה האמנים שיופיעו בטומורולנד ישראל 

ארמין ואן ביורן

ארמין נולד למשפחת מוזיקאים מחוננת, וכבר בגילצעיר מאוד היה עמוק בתוך תעשיית הדאנס העולמית, כשהוא סטודנט ללימודי משפטים במקביל. מאז ימיו הראשונים בתעשייה ועד היום, ייצב את עצמו ארמין כאחד הכוכבים הגדולים של מוזיקת הדאנס בעשורים האחרונים, וזכה באינספור פרסים בינלאומיים ביניהם זכייתו בפרס ה DJ MAG הנחשב, התמקם כדיג'יי מספר 1 בעולם למשך שנים ארוכות.

תכנית הרדיו של ואן ביורן "A STATE OF TRANCE" זוכה ל- 25 מיליון (!) מאזינים בכל שבוע, ומשודרת ב- 150 תחנות רדיו שונות המשדרות ב- 74 מדינות מסביב לעולם! אין ספק בכלל שהגישה ההרפתקנית של ארמין לחיים, הובילה אותו להתנסויות אמיצות מבחינה מוזיקאלית, והן אלו לאחת האגדות הכי גדולות של המוזיקה האלקטרונית. ואן ביורן הופיע בישראל מספר פעמים בעבר ואף יחזור ביוני לרייב בתל אביב

קשמיר

DJ קשמיר, או בשמו המלא - ניילס דאהר, היה חלק מצמד האלקטרו The Cataracts יחד עם דיוויד סינגר ווין. הלהיט הגדול הראשון שלהם היה השיר "Baby Baby" שהופיע בתכנית Keep Up The Kardashians. השניים חברו גם להרכב Far East ולראפר סנופ דוג. ב-2012 דאהר החליט לעזוב את ההרכב והמשיך להפיק להיטים ואף להפיק שירים לכוכבת הפופ סלינה גומז.

ב-2014 שינה כיוון והתחיל להפיק מוזיקה תחת השם Kshmr - הוא הוציא את הסינגל המקפיץ Megalodon וחבר למפיק ההולנדי Rehab. במרץ 2015 נחשף על ידי דיג'יי טייסטו; השניים חברו יחד להפקת הלהיט הענק Secrets, שהגיע לראש המצעדים והיה להצלחה ענקית בעולם. קשמיר גם הוא ביקר בישראל בשנה שעברה כשהופיע עם טייסטו ואוליבר הלדנס בלייב פארק בראשון לציון.