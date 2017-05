ג'סטין ביבר בישראל: לא בהכרח מה שחשבתם 

הופעה מעניינת הייתה אתמול בערב (רביעי) לג'סטין ביבר. ביבר מגיע לכאן כמותג - פופ מהונדס, חורך את MTV, אקס של סלינה גומז - חו"ל, חו"ל, חו"ל. המופע גם הוא בהתאם - ג'סטין במראה אמריקאי קלאסי, עם בגדי ספורט-קפטן פוטבול- מלך הכיתה. ההפקה - מסכים איכותיים, לייזרים, רקדנים ורקדניות וכמות זיקוקים שגרמה לכל ראשי הערים לחרדת ביצוע לקראת יום העצמאות הבא. אז איפה האבל פה אתם שואלים? הנה: נראה שג'סטין עצמו לא כל כך מעוניין, או אפילו מזדהה, עם המכונה המשומנת שהיא 'גסטין ביבר'.

לאורך ההופעה ביבר מגיש את הלהיטים הגדולים בהילוך שני, נינוח על גבול האדיש, נראה עייף, goes through the motions כמו שאומרים, אין הרגשה שכשהוא שר את הלהיטים שלו הוא מתרגש מהם בכל רמ"ח איבריו, יש תחושה של מס שפתיים, תרתי משמע. אבל, והנה עוד 'אבל' אפילו יותר משמעותי - דווקא בשירים האקוסטיים + בשירים הפחות מוכרים פתאום אנחנו רואים ג'סטין אחר, מבין כל נוצות הההפקה, דרך עשן הזיקוקים וזרועות הלייזר, נצפה פתאום על הבמה מישהו אחר; לא ה'ג'סטין ביבר', פתאום נדמה שרואים את מי שהוא, לא את מה שהוא - בחור צעיר, שאוהב לשיר, שלא התחיל כמותג אלא הפך לכזה, שפתאום מתמלא בנוכחות ורגש - כשהוא שר את מה שבעליל לעומת שירים אחרים במופע - באמת מעניין אותו לשיר.

אלו היו כמו שתי הופעות על במה אחת: מוצר הפופ המהונדס, עם השירים הנצפים ביוטיוב, ועוד בחור שנראה מתוק ורגיש וגם, באופן אירוני עד כאב - כמישהו שרוצה להתגלות כזמר, זמר אמיתי (כשהוא כבר מופיע מול עשרות אלפי אנשים).