פרסום ראשון: Bassjackers ינחתו בישראל למסיבת בריכה מטורפת 

בנוסף לבאסג'ייקרס יופיעו באירוע הצמד הישראלי הלוהט אלכס מורמן ופול גורבולסקי הידועים בשם הבמה "קריסטל לייק".

הצמד מוחתם בכמה מהלייבלים הכי ידועים בעולם, ביניהם SPINNING, MAINSTAGE, ARMANDA ו ULTRA RECORDS.

המוזיקה של קריסטל לייק מנוגנת בקביעות ע"י האמנים הגדולים בעולם על הבמות הכי נחשבות. האמנים כוללים שמות כמו MARTIN GARRIX, TIESTO, DASH BERLIN, W&W ועוד.

עם מעל 400K השמעות חודשיות בספוטפיי, מקום כמעט קבוע בטופ 10 של אתר המוזיקה האלקטרונית ביטפורט ולהיטים ענקיים כמו LIVE YOUR LIFE, STICK EM ו UNIVERSE IS OURS, הצמד מוזמן בקביעות להופיע בפסטיבלים ומסיבות מסביב לעולם.

כמו כן ינגן באירוע מפיק ה-EDM הצעיר והמוכשר תמיר מלכה - ריברו . תמיר חתום בלייבלים הגדולים בעולם: Spinnin Records, Revealed Recordings וכיום עובד על שיתופי פעולה עם אומנים כמו: DJ Chuckie, Tony Junior ועוד. ריברו הופיע ברחבי העולם בפסטיבלים ומועדונים לצד Afrojack, Kanye West, Wiz Khalifa, Chuckie, Blasterjaxx ועוד.

יסגור את האירוע דיג'יי ROYA בסט פסיי-טראנס מרענן. רוי אסייג אשר מוביל כבר שנים את הסצינה האלקטרונית בארץ ומנגן בכל במה גדולה אפשרית. ידוע בפרוייקט הפסיי טראנס החדש שלו משלב וייב חדשני ואלמנטים של טראנס, EDM וטכנו.

כזכור, בחג השבועות הופיע במדיסון במסגרת הליין של "Ravers Of Israel" ג'יי הארדוואי, הנה טעימה ממה שהיה שם.