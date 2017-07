גאנז אנד רוזס הבטיחו מופע היסטורי, ולגמרי קיימו את ההבטחה 

קיץ 2017 הגיע לנקודת רתיחה, ולא - לא מדובר בטמפרטורות שככל הנראה עוד יעלו באוגוסט - אלא מבחינת לו"ז ההופעות שהגיע לשיאו הערב, כשגאנז אנד רוזס, עלו לפארק הירקון להופעה הכי גדולה (מעל ל-60 אלף צופים) שהייתה כאן במילניום הנוכחי.



בשעה 20:00 בדיוק עלו אקסל, סלאש, דאף ושאר החברים לתשואות הקהל, וכבר בשיר הרביעי שרפו את הפארק עם "Welcome To The Jungle", אחד מהלהיטים הגדולים של הלהקה. הביצוע המעולה לשיר הוכיח לכל מי שהיה לו ספק שגאנז הגיעו לתת עבודה, בעיקר אקסל רוז.



הסולן האגדי של הלהקה הוא כבר לא הילד הרזה מהניינטיז, אבל כל מי שחשש שאקסל יהיה עקב אכילס של הלהקה הערב הבין שהוא טועה מהר מאוד. אקסל לא רק תיזז מצד לצד על הבמה העצומה ושלט בעשרות אלפי האנשים בפארק אלא גם פגע עם ביצועים ווקאליים מדויקים ומרשימים (במיוחד בתווים הגבוהים) שלא היו מביישים את הלהקה גם בשיאה.